' Bessent fra i papabili per sostituire Powell alla Fed'

Tra i possibili successori di Jerome Powell alla guida della Federal Reserve, spiccano nomi di peso come Scott Bessent e Kevin Warsh, entrambi indicati da Bloomberg come candidati principali. Con il mandato di Powell in scadenza nel maggio 2026 e le recenti dichiarazioni di Donald Trump sul prossimo nome, il futuro della politica monetaria degli Stati Uniti si fa ancora più incerto e interessante. La partita per la leadership della Fed si apre con grande attenzione e suspense.

Il segretario al Tesoro Scott Bessent potrebbe succedere a Jerome Powell alla guida della Fed. Il nome di Bessent, infatti, è fra i papabili candidati insieme a Kevin Warsh. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti. Il mandato di Powell scade a maggio del 2026 ma Donald Trump ha detto che nominerà a breve chi lo sostituirà.

