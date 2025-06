Bergamotto di Reggio Calabria il Masaf pronto a completare l' iter dell' Igp

Il bergamotto di Reggio Calabria sta per raggiungere un traguardo storico: il MASAF è pronto a ufficializzare l’iter per il riconoscimento dell’IGP, portando questa eccellenza nel panorama internazionale. Pochi giorni di attesa separano la svolta decisiva sulla questione Igp-Dop, un passo fondamentale che valorizzerà ulteriormente questa pregiata produzione locale. Restate sintonizzati, perché il futuro del bergamotto si sta scrivendo in queste ore cruciali.

Pochi giorni di purgatorio separano il bergamotto di Reggio Calabria da una svolta decisiva sulla questione Igp-Dop. Il 23 giugno scadranno i tre mesi di tempo che il Tar ha concesso al ministero per rispondere alla richiesta di estensione della Dop (Denominazione di Origine Protetta) dall'olio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Bergamotto di Reggio Calabria, il Masaf pronto a completare l'iter dell'Igp

Altre fonti ne stanno dando notizia

Bergamotto di Reggio Calabria, il Masaf pronto a completare l'iter dell'Igp; Bergamotto, dal Tar del Lazio “via libera” alla Dop sul frutto; IL MASAF SI RIUNISCE PER APPROVARE L'IGP DEL BERGAMOTTO DI REGGIO CALABRIA.

Il Bergamotto di Reggio Calabria è Igp: il Ministero approva il riconoscimento - Approvato l’IGP Bergamotto di Reggio Calabria Il Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) con a capo il ministro Francesco Lollobrigida ha finalmente ...

Approvato l’IGP Bergamotto di Reggio Calabria - Finalmente è stato approvato l’IGP Bergamotto di Reggio Calabria e il relativo disciplinare di produzione ...

IL MASAF SI RIUNISCE PER APPROVARE L’IGP DEL BERGAMOTTO DI REGGIO CALABRIA - È terminata la lunga querelle tra IGP e DOP per il frutto e derivati del Bergamotto di Reggio Calabria.