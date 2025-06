Benvenuti a ‘Necropolis’ la città dei morti… dimenticati anche dai vivi

Benvenuti a 8216Necropolis8217, la città dei morti dimenticati, nascosta tra le pieghe di Arezzo. Un luogo sospeso nel tempo, dove l’incuria e la natura selvaggia hanno preso il sopravvento su pietre e ricordi. Non si tratta solo di un sito abbandonato: è un monito silenzioso su ciò che ignoriamo e dimentichiamo. Ma cosa si cela davvero dietro questa desolazione? La risposta vi sorprenderà.

Nel Comune di Arezzo esiste un luogo dove il tempo si è fermato. Non per rispetto o silenziosa contemplazione, ma per incuria, erbacce e. rovi più alti delle lapidi. Si chiama San Leo, si chiama Olmo, ma potrebbe benissimo chiamarsi “Abbandono”, “Vergogna”, o – per i più ironici – “Attrazione turistica per gli amanti del post-apocalittico”. Facebook si trasforma in tribunale, Carla piange, Angelo urla “VERGOGNA”, e la comunità virtuale si indigna a colpi di emoji tristi e commenti più affilati di una zappa (strumento sconosciuto alla manutenzione locale). Ma attenzione: se questo è lo stato dei cimiteri segnalati, quanti altri angoli di eterno riposo saranno ridotti a giungle metropolitane non ancora emerse dalle ombre del web? Cimiteri o set di “The Walking Dead”? Scorrendo le foto pubblicate dagli utenti, il dubbio è lecito. 🔗 Leggi su Lortica.it