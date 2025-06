Benevento si mobilita per Gaza con Falastin Hurra | bici flashmob e assemblea pubblica

Il cuore di Benevento si accende di solidarietà e impegno con “Falastin Hurra”: una mobilitazione che unisce cittadini, ciclisti e attivisti per denunciare il dramma di Gaza. Domenica 15 giugno, dalle 17.30, il centro si trasformerà in un palcoscenico di speranza con bici, flashmob e assemblea pubblica, perché ogni voce può fare la differenza nella lotta contro l’ingiustizia. Unisciti a noi e fai sentire la tua voce per la pace.

Comunicato Stampa Il 15 giugno mobilitazione pubblica del Collettivo Hurriya per denunciare genocidio e occupazione in Palestina Domenica 15 giugno 2025, a partire dalle ore 17.30, il centro di Benevento si animerà con "Falastin Hurra", una giornata di mobilitazione promossa

“Falastin Hurra”: una giornata di sensibilizzazione per la Palestina a Benevento.

