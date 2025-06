Benevento Delmastro | Aumento al conduttore cinofilo della Penitenziaria 50 euro in più

Tempo di lettura: < 1 minuto " Le unità cinofile della polizia penitenziaria sono essenziali per il mantenimento dei presidi di sicurezza all'interno degli istituti. Non a caso abbiamo traguardato l'importante obiettivo di garantire 50 euro in più, netti al mese, in busta paga al conduttore cinofilo. Un gruppo su cui puntiamo per la sicurezza negli istituti e renderli impermeabili al passaggio di sostanze stupefacenti o altri oggetti vietati". Lo ha detto il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, in visita al Distaccamento Cinofili della Polizia Penitenziaria presso il carcere di Benevento.

