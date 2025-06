Benevento Città Spettacolo Giordano | Una rassegna snaturata volontariamente

Benevento Città Spettacolo torna per la sua 46ª edizione con un tocco innovativo e multidisciplinare, unendo teatro, musica e spettacoli in un’unica grande vetrina culturale. Ideato da Ugo Gregoretti, questo festival si distingue per la sua capacità di evolversi e adattarsi ai tempi, offrendo al pubblico un’esperienza coinvolgente e accessibile. È soprattutto un festival fruibile: dobbiamo lasciarci coinvolgere, scoprire e vivere ogni momento di questa straordinaria kermesse.

Tempo di lettura: 3 minuti " Il mio 'Benevento Città Spettacolo' è un festival 'multimediatico', c'è di tutto. Per la 46a edizione della rassegna ideata dal grande Ugo Gregoretti ho puntato sulla multidisciplinarietà perché oggi le cose cambiano e nel Festival c'è il teatro, c'è la musica, c'è lo spettacolo in senso ampio; quest'anno abbiamo Vincenzo Salemme, gli Avion Travel, Stefano De Martino. È soprattutto un festival fruibile: dobbiamo andare noi verso la gente". Così all'ANSA il direttore artistico della manifestazione, Renato Giordano, che coglie l'occasione per dire che col sindaco del capoluogo sannita, Clemente Mastella, ha un " rapporto ottimo".

