Belve Crime Tamara Ianni | Denunciai il clan Spada per disperazione Quando volevano toccare mio figlio non ce l' ho più fatta

Stasera, martedì 10 giugno, su Rai 2 va in onda la prima puntata di Belve Crime, lo spin-off di Belve che svela le storie più oscure e sorprendenti della cronaca nera. Tra gli ospiti, Eva Mikula, la misteriosa fidanzata di uno dei protagonisti di vicende inquietanti, offrirà uno sguardo esclusivo e sorprendente su un mondo avvolto dal mistero. Non perdete questa serata all'insegna del brivido e della scoperta.

Stasera, martedì 10 giugno, in prima serata su Rai 2 va in onda la prima puntata di Belve Crime, spin off di Belve in cui Francesca Fagnani intervista colpevoli e protagonisti di vicende di cronaca nera. Protagonisti di questa serata saranno Eva Mikula, "la misteriosa" fidanzata di uno dei. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Belve Crime, Tamara Ianni: "Denunciai il clan Spada per disperazione. Quando volevano toccare mio figlio non ce l'ho più fatta"

In questa notizia si parla di: Belve Crime Tamara Ianni

Belve Crime: cosa sappiamo del nuovo programma di Francesca Fagnani - Dopo il successo di "Belve", Francesca Fagnani torna su Rai 2 con "Belve Crime", un nuova emozionante serie che approfondisce i casi di cronaca nera attraverso interviste esclusive e dialoghi senza filtri.

Tamara Ianni, Eva Mikula e Mario Maccione a #BelveCrime Ecco chi sono gli intervistati da #FrancescaFagnani Partecipa alla discussione

Tamara Ianni, 'denunciai il clan Spada per disperazione'. A Belve Crime:"Euforia ma anche paura quando li hanno arrestati" #ANSA Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

Belve Crime, Tamara Ianni: Denunciai il clan Spada per disperazione. Quando volevano toccare mio figlio non ce l'ho più fatta; Belve Crime, le anticipazioni di martedì 10 giugno. La testimonianza di Tamara Ianni: «Enrico Spada malato di; Belve Crime, da stasera Francesca Fagnani indaga nelle menti dei criminali: Massimo Bossetti, Tamara Ianni ed.

Le anticipazioni di Belve Crime, stasera la prima puntata con Massimo Bossetti, Tamara Ianni ed Eva Mikula - off «Belve Crime», ideato e condotto da Francesca Fagnani, prodotto da Fremantle, in onda da stasera in ...

Belve Crime, da stasera Francesca Fagnani indaga nelle menti dei criminali: Massimo Bossetti, Tamara Ianni ed Eva Mikula i primi ospiti - off «Belve Crime», ideato e condotto da Francesca Fagnani, prodotto da Fremantle, in onda da stasera in ...

Belve Crime, la testimone Tamara Ianni: «Enrico Spada malato di Aids sputò sangue infetto a mio figlio di 2 anni» - Ha inizio Belve Crimes, la serie di interviste condotta da Francesca Fagnani spin-