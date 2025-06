Belve Crime Stasera su Rai 2 con Francesca Fagnani | anticipazioni e ospiti prima puntata di martedì 10 giugno 2025

Stasera su Rai 2, Francesca Fagnani torna con l’attesissimo spin-off "Belve Cime", un viaggio nel lato oscuro della cronaca nera. Dopo il grande successo di Belve, questa nuova versione promette emozioni forti e rivelazioni sorprendenti, grazie a ospiti scelti con cura. Preparatevi a scoprire i retroscena di storie complesse e a vivere un’ora di pura suspense. Ecco tutti i dettagli sugli ospiti e le anticipazioni della prima puntata di Belve Crime!

Questa sera, martedì 10 giugno 2025, Francesca Fagnani, dopo il successo di Belve, torna in tv su Rai 2 con l’inedita versione Belve Cime. Questa volta a sedersi sullo sgabello per rispondere alle domande della giornalista saranno i protagonisti di casi di cronaca nera. Uno spin-off fortemente voluto dalla conduttrice che si preannuncia imperdibile. Vediamo insieme quali saranno gli ospiti della prima puntata di Belve Crime in onda questa sera in prima serata su Rai 2. Belve Crime con Francesca Fagnani su Rai 2: Anticipazioni e ospiti 10 giugno 2025. Come anticipato dalla stessa conduttrice e giornalista Francesca Fagnani in una recente puntata rilasciata a “Tv Talk”, « Belve Crime v uole essere un viaggio nella mente di chi sbaglia, di chi ha attraversato il male o lo ha inferto al prossimo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it