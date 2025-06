Belve Crime le anticipazioni dell’intervista a Bossetti

Preparati a scoprire i retroscena più sconvolgenti di storie di cronaca nera con “Belve Crime”, il nuovo spin-off di “Belve” condotto da Francesca Fagnani. Un viaggio nel cuore delle vicende più oscure, attraverso interviste esclusive a colpevoli e testimoni chiave. Mercoledì 10 giugno alle 21.20 su Rai 2, immergiti in un mondo sconvolgente che svela ciò che spesso rimane nascosto, lasciando lo spettatore con il fiato sospeso fino all’ultima riga.

La prima puntata del format con la Fagnani. Dopo la quinta stagione di “Belve”, arriva lo spin-off “Belve Crime”, ideato e condotto da Francesca Fagnani, prodotto da Fremantle, in onda martedì 10 giugno alle 21.20 su Rai 2 e on demand su RaiPlay. Con interviste esclusive a colpevoli o testimoni chiave di vicende di cronaca nera, “Belve Crime” è un programma che mira a indagare nel profondo la mente di chi ha sbagliato, di chi ha fatto del male o di chi ha attraversato il male. Sullo sfondo cold case e delitti che in questi ultimi anni hanno segnato il sentimento del Paese. Tra gli ospiti della prima puntata Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Belve Crime, le anticipazioni dell’intervista a Bossetti

