Belve Crime le anticipazioni della prima puntata in onda questa sera su Rai2 ospite Massimo Bossetti

Questa sera su Rai2, preparatevi a immergervi nel mondo oscuro del crimine con "Belve Crime". In un episodio ricco di tensione e rivelazioni, Francesca Fagnani incontrerà Massimo Bossetti, il muratore di Mapello condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio. Un confronto che promette di svelare dettagli inediti e portare alla luce nuovi spunti sulla vicenda. Non perdetevi questa puntata ricca di suspence e approfondimenti.

Belve Crime: cosa sappiamo del nuovo programma di Francesca Fagnani - Dopo il successo di "Belve", Francesca Fagnani torna su Rai 2 con "Belve Crime", un nuova emozionante serie che approfondisce i casi di cronaca nera attraverso interviste esclusive e dialoghi senza filtri.

“Malato di Aids sputò sangue infetto a mio figlio di 2 anni”, le confessioni della testimone Tamara Ianni a Belve • Tamara Ianni, collaboratrice di giustizia, si racconta a Belve Crime con un'intervista inedita nel salotto di Francesca Fagnani. Partecipa alla discussione

