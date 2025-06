Belve Crime Fagnani intervista Bossetti in carcere

Stasera, alle 21.25 su Rai2, torna “Belve Crime”, il nuovo spin-off di successo condotto da Francesca Fagnani, che si addentra nei retroscena delle vicende più oscure d’Italia. Tra gli ospiti, un’intervista inedita e approfondita a Massimo Bossetti, che svela aspetti mai raccontati nel carcere di… Un appuntamento imperdibile per chi vuole scoprire la verità dietro le storie di cronaca nera.

Dopo il successo della quinta stagione di Belve, arriva in prima serata su Rai2, Belve Crime, ideato e condotto da Francesca Fagnani, prodotto da Fremantle. Appuntamento stasera, martedì 10 giugno, alle 21.25. Fagnani intervista colpevoli e protagonisti di vicende di cronaca nera. Tra gli ospiti della puntata Massimo Bossetti che concede un’inedita e lunga intervista. Massimo Bossetti è stato intervistato da Francesca Fagnani nel carcere di Bollate (Milano). Gli altri ospiti di Belve Crime – intervistati in studio – sono Eva Mikula, Tamara Ianni e Mario Maccione. L’intervista a Mario Maccione sarà trasmessa in esclusiva su Rai Play. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Belve Crime, Fagnani intervista Bossetti in carcere

