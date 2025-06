Belve Crime da stasera su Rai 2 il nuovo show di Francesca Fagnani | anticipazioni e interviste del 10 giugno

Stasera su Rai 2, alle 21:20, torna Francesca Fagnani con "Belve Crime", il nuovo show che svela i segreti più oscuri della mente criminale. Dopo il successo di "Belve", l’iconica conduttrice ci guiderà tra interviste esclusive e storie sconvolgenti, iniziando con il controverso Massimo Bossetti. Non perdere questa avventura intensa e coinvolgente, che promette di lascirti senza fiato. La prima puntata...

Stasera su Rai 2 alle 21:20 comincia per Francesca Fagnani l'avventura di Belve Crime: nella prima puntata anche l'intervista a Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio. Ad appena una settimana dalla conclusione della sua trasmissione più famosa, Francesca Fagnani è pronta a tornare in TV con Belve Crime, lo spin-off a tinte nere che promette di portare il pubblico nella mente dei criminali. La prima puntata di questa nuova avventura è attesa per stasera su Rai 2, come sempre in prima serata. Belve Crime, le anticipazioni del 10 giugno La trasmissione, che in molti alla vigilia hanno già accostato a un altro cult del genere, Storie maledette di Franca Leosini, partirà con un'intervista inedita a Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Belve Crime, da stasera su Rai 2 il nuovo show di Francesca Fagnani: anticipazioni e interviste del 10 giugno

