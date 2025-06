Belve Crime comincia col caso Yara

Belve Crime prende il via con il caso Yara, uno dei misteri più intricati della cronaca italiana. Dopo il successo della quinta stagione, Francesca Fagnani torna con uno spin-off che svela le sfaccettature più oscure delle storie criminali, tra interviste esclusive e approfondimenti sui cold case irrisolti. Un viaggio nel cuore della verità, per scoprire cosa si cela dietro le maschere di colpevoli e testimoni. Preparatevi a un’indagine senza precedenti.

Dopo il successo della quinta stagione di Belve, arriva lo spin-off, ideato e condotto da Francesca Fagnani, prodotto da Fremantle, in onda stasera alle 21.20 su Raidue e on demand su RaiPlay. Con interviste esclusive a colpevoli o testimoni chiave di vicende di cronaca nera, Belve Crime è un programma che mira a indagare nel profondo la mente di chi ha sbagliato, di chi ha fatto del male o di chi ha attraversato il male. Sullo sfondo cold case e delitti che in questi ultimi anni hanno segnato il sentimento del Paese. Tra gli ospiti della prima puntata Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “Belve Crime“ comincia col caso Yara

In questa notizia si parla di: Belve Crime Comincia Caso

Belve Crime: cosa sappiamo del nuovo programma di Francesca Fagnani - Dopo il successo di "Belve", Francesca Fagnani torna su Rai 2 con "Belve Crime", un nuova emozionante serie che approfondisce i casi di cronaca nera attraverso interviste esclusive e dialoghi senza filtri.

“Belve Crime“ comincia col caso Yara; Quando va in onda Belve Crime con Francesca Fagnani? La data della prima puntata; Belve di Francesca Fagnani arriva anche in versione Crime: dal 10 giugno in prima serata su Rai 2.

“Belve Crime“ comincia col caso Yara - Dopo il successo della quinta stagione di Belve, arriva lo spin-

Belve Crime, la testimone Tamara Ianni: «Enrico Spada malato di Aids sputò sangue infetto a mio figlio di 2 anni» - Ha inizio Belve Crimes, la serie di interviste condotta da Francesca Fagnani spin-

Belve Crime, Eva Mikula e la banda della Uno Bianca: “Attendo le scuse dei familiari delle vittime” - Sarà ospite della prima puntata di Belve Crime di Francesca Fagnani Eva Mikula, che per due anni fu la fidanzata di Fabio Savi, uno dei componenti della ...