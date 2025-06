Belve Crime Bossetti parla del dna sul corpo di Yara Gambirasio

Stasera su Rai 2, “Belve Crime” apre un capitolo cruciale nel caso Yara Gambirasio, ospitando Massimo Bossetti. L’ex muratore di Mapello, condannato all’ergastolo, si confronta sulle accuse e sul DNA trovato sul corpo di Yara, alimentando un dibattito acceso e complesso. Una puntata imperdibile che mette sotto i riflettori le parole di uno degli imputati più discussi degli ultimi anni, offrendo nuove prospettive su una delle indagini più seguite del nostro Paese.

News tv. Bossetti parla del dna sul corpo di Yara: le sue parole a "Belve Crime" – Cresce l'attenzione attorno alla puntata speciale di Belve Crime, spin-off del programma di Francesca Fagnani in onda questa sera su Rai 2. Per l'esordio di questo nuovo ciclo la giornalista ha scelto un ospite che continua a dividere l'opinione pubblica: Massimo Giuseppe Bossetti, muratore di Mapello condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio. La decisione di incontrarlo nel carcere di Bollate, dove sta scontando la pena, accende inevitabilmente il dibattito: è giusto dare voce a chi è stato riconosciuto colpevole dalla giustizia? O la tv deve limitarsi a raccontare, lasciando che siano gli spettatori a formarsi un'opinione?

Belve Crime: cosa sappiamo del nuovo programma di Francesca Fagnani - Dopo il successo di "Belve", Francesca Fagnani torna su Rai 2 con "Belve Crime", un nuova emozionante serie che approfondisce i casi di cronaca nera attraverso interviste esclusive e dialoghi senza filtri.

