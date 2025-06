Belve Crime anticipazioni Bossetti | Il mio dna sul corpo di Yara? Non so come ci sia finito

Preparati a immergerti nel cuore delle storie più controverse della cronaca italiana con "Belve Crime", lo spin-off di Francesca Fagnani. Dal 10 giugno su Rai 2, ogni episodio svela dettagli sconvolgenti sui casi che hanno diviso il Paese, come quello di Massimo Bossetti e il mistero del suo DNA su Yara. Un viaggio tra verità nascoste e interrogativi irrisolti che ti lascerà senza fiato, perché in questo mondo, nulla è come sembra...

Belve Crime: comincia con Massimo Bossetti lo spin-off del noto programma di Francesca Fagnani. Le anticipazioni. Comincia con il botto Belve Crime. Lo spin-off del programma di Francesca Fagnani in onda su Rai 2 alle 21.25, a partire dal 10 giugno è dedicato ai casi di cronaca nera più discussi d’Italia. (Screenshot RaiPlay) – notizie.com Ospite d’eccezione di questa prima puntata sarà Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio. Tutti conoscono la storia: la giovanissima ginnasta è stata uccisa a tredici anni a Brembate di Sopra, in provincia di Bergamo, nel 2011. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Belve Crime anticipazioni, Bossetti: “Il mio dna sul corpo di Yara? Non so come ci sia finito”

Belve Crime: cosa sappiamo del nuovo programma di Francesca Fagnani - Dopo il successo di "Belve", Francesca Fagnani torna su Rai 2 con "Belve Crime", un nuova emozionante serie che approfondisce i casi di cronaca nera attraverso interviste esclusive e dialoghi senza filtri.

#Belve chiude la stagione televisiva con uno speciale, #BelveCrime. Fra gli ospiti Massimo Bossetti e la testimone di giustizia Tamara Ianni. Le anticipazioni. Partecipa alla discussione

Anticipazioni Fagnani, in onda stasera. Bossetti, Mikula, Maccione e Ianni: le storie oscure dietro i volti di Belve Crime • Francesca Fagnani torna su Rai 2 con Belve Crime, lo spin-off del programma cult dedicato ai personaggi legati a casi di cronaca. Partecipa alla discussione

