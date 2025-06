Belmonte Mezzagno la Fp Cgil Palermo apre lo stato di agitazione del personale del Comune

La FP CGIL Palermo ha dichiarato lo stato di agitazione del personale del Comune di Belmonte Mezzagno, denunciando irregolarità e mancate risposte alle esigenze dei lavoratori. Saverio Cipriano, responsabile enti locali per il sindacato, sottolinea come la mancanza di dialogo e di rispetto degli accordi rischi di compromettere l’efficienza e il benessere di tutto il personale comunale. La situazione chiede oggi un intervento deciso e condiviso per ricostruire un clima di fiducia e collaborazione.

Dichiarato dalla Fp Cgil lo stato di agitazione del personale al Comune di Belmonte Mezzagno. “Il Comune – spiega Saverio Cipriano, responsabile enti locali per la Fp Cgil Palermo, il sindacato più rappresentativo all’interno del palazzo comunale di Belmonte Mezzagno - non ha rispettato gli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Belmonte Mezzagno, la Fp Cgil Palermo apre lo stato di agitazione del personale del Comune

