Bellanova è l’idea del Napoli per ringiovanire la rosa e far riposare un po’ Di Lorenzo Gazzetta

Il Napoli continua a pensare in grande, e questa volta punta su Bellanova dell’Atalanta per rinvigorire la rosa e dare respiro a Di Lorenzo, che ormai si sta avvicinando ai 32 anni. Con l’obiettivo di mantenere alta la competitività e preservare le energie del capitano, il club valuta un acquisto strategico. Bellanova, tra i preferiti di Conte e già nel giro azzurro, rappresenta la soluzione ideale per rinnovare la linea difensiva partenopea e consolidare il progetto ambizioso.

La Gazzetta dello Sport, con Antonio Giordano, ricorda che anche Di Lorenzo ha bisogno di rifiatare. Che il capitano ha 32 anni, che gioca ininterrottamente da anni. Il Napoli deve pensare di concedergli qualche rotazione. E l’uomo che piace a Conte è Bellanova terzino destro dell’Atalanta, anche nel giro della Nazionale. La Gazzetta scrive: Trentadue anni, che sono pochi e però anche tanti, che rappresentano una dimensione nuova ora quando ci saranno (almeno, minimo) 47 partite, evitando di pensare per un attimo a quel che potrà essere con il Club Italia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Bellanova è l’idea del Napoli per ringiovanire la rosa e far riposare un po’ Di Lorenzo (Gazzetta)

