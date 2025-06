Belen Rodriguez | Non auguro a nessuno quello che ho vissuto Cecilia? Siamo sorelle ci ritroviamo sempre

Belen Rodriguez apre il suo cuore in un'intervista sincera e toccante, condividendo le sfide di un periodo difficile dopo la separazione da Stefano De Martino. Ricorda con emozione i momenti di depressione, ma anche l'importanza della famiglia, in particolare del legame con la sorella Cecilia, con cui ha avuto alti e bassi ma un affetto indistruttibile. La sua storia è un esempio di resilienza e di come l’amore familiare possa superare ogni ostacolo. Continua a leggere.

Belen Rodriguez si racconta in un'intervista. Ha ricordato il periodo difficile vissuto dopo la separazione da Stefano De Martino: "La depressione c'entra con la tristezza, con le cose che ti sono successe". Poi sul rapporto con la sorella Cecilia: "Abbiamo litigato almeno 5000 volte, ma ci ritroviamo sempre". 🔗 Leggi su Fanpage.it

