Belen e Cecilia pace fatta dopo il litigio oppure è tutta una trovata pubblicitaria?

Belen e Cecilia Pace fatta dopo il litigio oppure 232 tutta una trovata pubblicitaria? Da mesi i riflettori sono puntati sulle sorelle Rodriguez, simbolo di un legame apparentemente indissolubile. Tuttavia, recenti segnali hanno fatto dubitare sulla veridicità della loro unione. Nelle ultime ore, un'apparente apertura ha riacceso la speranza nei fan: Belen ha...

Da mesi i riflettori sono puntati su Belen e Cecilia Rodriguez, le due sorelle argentine da sempre molto unite, almeno agli occhi del pubblico. Tuttavia, da marzo qualcosa sembra essersi incrinato nel loro rapporto: niente foto insieme, nessun messaggio di auguri per la gravidanza di Cecilia, nessun gesto pubblico che suggerisca un legame ancora saldo. Eppure, nelle ultime ore, un'apparente apertura ha riacceso la speranza nei fan: Belen ha condiviso uno scatto in cui le due appaiono sorridenti, complici, in riva al mare. Ma la domanda sorge spontanea: è davvero un segnale di pace o solo una mossa strategica? Belen e Cecilia di nuovo insieme (ma la foto è vecchia!).

