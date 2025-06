Being Heumann | Mark Ruffalo protagonista del nuovo film diretto dalla regista di CODA

Preparati a scoprire un emozionante racconto di coraggio e determinazione. Mark Ruffalo sarà protagonista nel nuovo film Apple Originale, "Being Heumann", diretto dalla premiata regista Siân Heder. Questa produzione, basata sul memoir dell’attivista Judy Heumann, promette di essere un potente inno ai diritti umani e all’inclusione. Un progetto che unisce talento, passione e impegno sociale, pronto a fare la differenza sul grande schermo.

Mark Ruffalo è stato scelto per recitare al fianco di Ruth Madeley nel film Apple Original Being Heumann, diretto da Siân Heder, la regista del film premio Oscar CODA. Il film è l'adattamento dell'acclamato memoir dell'attivista per i diritti delle persone con disabilità Judy Heumann. Lo script sarà scritto da Heder, insieme a Rebekah Taussig. La storia di Being Heumann con protagonista Mark Ruffalo Being Heumann racconta la storia di come Judy Heumann guidò oltre cento persone con disabilità nell'occupazione dell'edificio federale di San Francisco nel 1977, iniziando un sit-in che durò 28 giorni.

