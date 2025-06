Behind the book | workshop sull' editoria e sulla comunicazione editoriale in piazza Marina

Behind the Book è un workshop immersivo che svela i segreti dietro le quinte del mondo editoriale indipendente, offrendo un'esperienza pratica e coinvolgente. In piazza Marina, i partecipanti avranno l'opportunità di scoprire come nasce un libro, dalla comunicazione alle strategie di produzione, in un ambiente dinamico e stimolante. Durante il percorso, si entrerà nel cuore di un settore affascinante, svelando ogni dettaglio per chi sogna di fare della passione per i libri una professione.

Behind the Book è un workshop pensato per chi vuole scoprire cosa accade davvero dietro le quinte del mondo editoriale indipendente. Non una panoramica teorica, ma un'immersione pratica e concreta nell’universo della comunicazione editoriale e della produzione libraria. Durante il percorso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Behind the book: workshop sull'editoria e sulla comunicazione editoriale in piazza Marina

In questa notizia si parla di: Editoriale Behind Book Workshop

Gruppo editoriale Sesaab, Edoardo Manzoni è il nuovo presidente - Il gruppo editoriale Sesaab dà il benvenuto a Edoardo Manzoni, il nuovo presidente. Durante l'assemblea di lunedì, i soci de L’Eco di Bergamo hanno rinnovato il Consiglio di Amministrazione, confermando sei membri e accogliendo cinque nuovi ingressi, delineando così un percorso di rinnovamento e crescita per il futuro dell'editore.

Ne parlano su altre fonti

Behind the book: workshop sull'editoria e sulla comunicazione editoriale in piazza Marina dal 26 al 28 gugno.