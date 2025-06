Basta schermi ai bambini | la scoperta scientifica che ogni genitore dovrebbe conoscere

Basta schermi ai bambini: una scoperta scientifica che ogni genitore dovrebbe conoscere. Uno studio su quasi 300.000 bambini in tutto il mondo rivela come un uso eccessivo di device elettronici non solo genera problemi emotivi, ma diventa anche il principale metodo di gestione delle difficoltà , creando un circolo vizioso. La professoressa Roberta...

Una ricerca che ha analizzato quasi 300.000 bambini in tutto il mondo sta cambiando il modo in cui guardiamo ai device elettronici nell’infanzia. Si tratta di una scoperta scientifica che rivela qualcosa di preoccupante: restare molto tempo davanti agli schermi non solo causa problemi emotivi nei bambini, ma diventa anche il loro modo principale per affrontare le difficoltà . È un circolo vizioso che si autoalimenta. La professoressa Roberta Vasconcellos e il suo team hanno scoperto che quando un bambino di 8 anni ha una crisi e gli diamo un tablet per calmarlo, stiamo inconsapevolmente creando un problema che si ripete all’infinito. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Basta schermi ai bambini: la scoperta scientifica che ogni genitore dovrebbe conoscere

Bambini e obesità : la vita in campagna è davvero un toccasana? Studio finlandese ribalta le convinzioni. Più sovrappeso e ore davanti agli schermi per i piccoli delle aree rurali - Un recente studio finlandese, presentato al Congresso Europeo sull'Obesità di Malaga, sfida l'idea che crescere in campagna sia automaticamente salutare per i bambini.

