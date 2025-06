Bassano Romano si trasforma in un Principato in fiera

scoperta e alla valorizzazione delle eccellenze locali. Un'occasione unica per immergersi in un'atmosfera magica, tra tradizione e innovazione, e vivere una giornata all'insegna del divertimento e della cultura. Non mancate, vi aspettiamo numerosi!

Domenica 15 giugno è fissato l'appuntamento a Bassano Romano con "Principato in fiera", promosso dal comune in collaborazione con We for you. Dalle ore 9 alle ore 24, al Parco pubblico "M. Cenciarini", mercatini artigianali, mostre artistiche e musica dal vivo per una festa dedicata alla. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Bassano Romano si trasforma in un "Principato in fiera"

In questa notizia si parla di: bassano - romano - principato - fiera

"La passeggiata del cuore" a Bassano Romano per sensibilizzare i ragazzi alla donazione del sangue - L'Avis di Bassano Romano organizza il 4 e 5 giugno la "Passeggiata del cuore", un'emozionante maratonina per sensibilizzare i giovani alla donazione di sangue.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Principato in fiera a Bassano Romano: mercatini, mostre artistiche e musica dal vivo.

Bassano: a ottobre la Fiera franca e la Fiera d’Autunno - Tornano a Bassano con il mese di ottobre la Fiera franca e la Fiera d’Autunno, in programma nei giorni di giovedì 5 ottobre, sabato 7 e domenica 8 ottobre 2023.

Bye Bye “Bassano Fiere”: nasce “Bassano Expo” - Clamorose novità nel settore fieristico bassanese: da oggi Bassano Fiere Srl, società proprietaria dell'omonimo ...

Bassano: “Fiera Franca e d’Autunno”, programma, viabilità, divieti - Divieti di somministrazione e utilizzi In occasione della Fiera Franca in viale De Gasperi e della Fiera d’Autunno in centro storico, sono previste le seguenti misure.