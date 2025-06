Basket in Piazza il villaggio dello sport nel centro della città

Preparati a vivere un mese di energia, sport e divertimento nel cuore della città! Dal 30 giugno al 25 luglio, Piazza del Popolo si trasformerà nel grande Villaggio dello Sport, con la seconda edizione del “Trofeo Città di Latina – Basket in Piazza”. Un evento imperdibile promosso dall’Associazione Amici del Basket e patrocinato dal Comune di Latina, che coinvolgerà appassionati di padel, volley e basket 3X3. Non perdere questa straordinaria occasione di unire sport e socialità!

Presentata la seconda edizione del “Trofeo Città di Latina – Basket in Piazza”, che insieme a padel, volley e basket 3X3, renderà Piazza del Popolo un grande villaggio dello sport, dal 30 giugno al 25 luglio. Evento promosso dall’associazione Amici del Basket, patrocinato da Comune di Latina. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Basket in Piazza, il villaggio dello sport nel centro della città

In questa notizia si parla di: Basket Piazza Villaggio Sport

Piazza del Popolo si prepara ad un'estate di basket - Un'estate di sport sta per invadere Piazza del Popolo a Latina! Dal 30 giugno al 20 luglio, il Trofeo Città di Latina – Basket in piazza accenderà l'atmosfera con sfide avvincenti e passione per il basket.

SUCCESSO PER LA FESTA DELLO SPORT A FERRANDINA: REPORT E FOTO Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

BASKET IN PIAZZA, TORNA LA SECONDA EDIZIONE A LATINA; Il cuore dello sport in centro a Latina, torna il Basket in Piazza e non solo; Piazza del Popolo si prepara ad un'estate di basket.

Tutto pronto per la seconda edizione del "Basket in Piazza, Trofeo Città di Latina" - Voglia di dimostrare, insomma, che questa nostra benedetta città, se uno lo vuole veramente, è più viva che mai.

Giubileo dello Sport, piazza del Popolo si trasforma in un villaggio sportivo - Il Giubileo dello Sport si concluderà domenica 15 giugno con la Messa in programma alle ore 10:00 a piazza San Pietro che sarà celebrato dal pontefice o un suo delegato.

Piazza del Popolo si prepara ad un'estate di basket - La manifestazione sportiva è stata organizzata dal Comune di Latina in collaborazione con l'associazione "Amici del Basket Asd" ...