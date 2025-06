basket i migliori italiani delle semifinali di serie a della valle mvp pajola fa e non si vede

L’emozione delle semifinali di Serie A 2025 si infiamma con protagonisti italiani che hanno saputo brillare sul parquet, tra cui spicca Amedeo Della Valle. Nonostante l’assenza di Pajola, i migliori talenti italiani si sono affermati, portando la competizione a nuovi livelli. Con una finale Bologna-Brescia all’orizzonte, il talento e la passione degli italiani fanno sognare i tifosi: sarà questa la chiave di una stagione da ricordare?

Sarà Bologna-Brescia la finale della Serie A di basket 2025. Una finale inattesa, con i lombardi che in semifinale hanno demolito la favorita Trapani, mentre la Virtus ha saputo avere la meglio dei campioni in carica dell’Olimpia. E le semifinali hanno regalato emozioni, ma hanno anche visto alcuni italiani protagonisti assoluti. L’Mvp di queste settimane non può non essere Amedeo Della Valle. 13 punti e 5 assist in gara-1, 19 punti, 6 assist e 7 rimbalzi in gara-2, e 23 punti e 3 assist in gara-3. Le semifinali di Della Valle sono state un crescendo, ma al di là dei numeri quello che ha colpito è stata la leadership del giocatore, che ha saputo colpire nei momenti clou delle tre partite con Trapani. 🔗 Leggi su Oasport.it