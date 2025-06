Basket femminile | ottima Italia in Cechia larghissimo successo nella prima amichevole a Brno

L'Italia del basket femminile si distingue a Brno con una prestazione convincente nella prima amichevole contro la Repubblica Ceca. Con un ritmo impeccabile e un gioco di squadra brillante, le azzurre dimostrano di essere pronte per gli imminenti Europei. La vittoria, che fa decisamente rumore, infonde grande fiducia nel gruppo di Andrea Capobianco, pronto ad affrontare il secondo match con entusiasmo e determinazione. Ma quali sorprese ci riserverĂ il prossimo confronto?

Vittoria che fa decisamente rumore, quella che l’Italia mette a segno nel primo dei due match contro la Cechia di questi due giorni a Brno. La squadra azzurra, guidata da Andrea Capobianco, mette insieme un pesante 48-74 che porta notevole fiducia in vista degli Europei al via tra una settimana. Domani il secondo confronto, alle 12:00 e a porte chiuse. 13 i punti d i Lorela Cubaj, quasi in doppia doppia (9 rimbalzi), 11 per Costanza Verona e Jasmine Keys; Capobianco non sforza Cecilia Zandalasini, in campo 16 minuti da appena arrivata dagli States. Prime fasi a trazione italiana: sono azzurri i primi cinque punti dell’incontro, con Zandalasini che ritrova i punti tricolori con un paio di liberi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile: ottima Italia in Cechia, larghissimo successo nella prima amichevole a Brno

