Basket femminile Andrea Capobianco | Siamo sulla strada giusta ma ci sono ancora cose da sistemare

Buone notizie dall’Italia del basket femminile: la Nazionale di Andrea Capobianco si sta avvicinando alla fase cruciale degli Europei 2025, dimostrando crescita e compattezza. La vittoria contro la Repubblica Ceca (74-48) a Brno conferma che il percorso intrapreso è promettente, anche se c’è ancora margine per perfezionarsi. “Oggi è arrivata la conferma del fatto che quando in difesa ci stiamo con...

Buone notizie a Brno per la Nazionale italiana di basket femminile, che ha travolto la Cechia (74-48) nella terzultima amichevole di preparazione verso la fase finale dei Campionati Europei 2025. Top scorer Lorela Cubaj con 13 punti, ma si registrano le prove in doppia cifra anche di Costanza Verona (11) e Jasmine Keys (11) all’interno di una solida prestazione di squadra. “Oggi è arrivata la conferma del fatto che quando in difesa ci stiamo con la testa e giochiamo con la giusta intensità poi troviamo ritmo ed energia anche in attacco. Sono soddisfatto dell’approccio della squadra e del coraggio con il quale siamo passati sui blocchi, certamente un passo avanti rispetto alle precedenti uscite”, dichiara Andrea Capobianco a fine partita. 🔗 Leggi su Oasport.it