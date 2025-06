Barlocco Motorola terzo brand in Italia grazie a innovazione e accessibilità

Motorola conquista il mercato italiano, affermandosi come il terzo brand più venduto grazie a innovazione e accessibilità. Le nuove linee edge e RAZR incarnano perfettamente questa strategia, offrendo prodotti di fascia media con caratteristiche all’avanguardia che hanno conquistato il cuore dei consumatori. Un risultato che testimonia come l’innovazione possa essere per tutti, aprendo nuove strade nel mondo della tecnologia mobile. Motorola si conferma leader in un mercato in continua evoluzione.

(Adnkronos) – "Le nuove famiglie edge e razr incarnano perfettamente la strategia di innovazione e accessibilità che ha permesso a Motorola di raggiungere il 15% di market share in Italia. Il nostro brand è ora il terzo player del mercato mobile a volume grazie a un approccio incentrato su prodotti di fascia media con caratteristiche

