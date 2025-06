Barca di sei metri si incaglia in zona Marina Julia | portato in salvo il diportista

Un'ora di tensione a Marina Julia: un'imbarcazione di sei metri si incaglia tra Marina Julia e Punta Barene, mettendo in allerta la capitaneria di porto di Monfalcone. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori, il diportista è stato messo in salvo, dimostrando come la prontezza e l’esperienza possano fare la differenza in mare. La sicurezza sulle acque resta una priorità , e questa vicenda ne è la prova concreta.

Un'imbarcazione di sei metri si incaglia tra Marina Julia e Punta Barene con una persona a bordo e la capitaneria di porto di Monfalcone la porta in salvo. È successo nella giornata di ieri, lunedì 9 giugno. L’unità con motore fuoribordo era condotta da un cittadino di nazionalità italiana in. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Barca di sei metri si incaglia in zona Marina Julia: portato in salvo il diportista

Cosa riportano altre fonti

Barca di sei metri si incaglia in zona Marina Julia: portato in salvo il diportista; Marina Julia svela il pontile sul mare; Stesi i primi 300 metri di sabbia all'Isola dei Bagni di Monfalcone.

Fondali bassi e insidiosi, barca rimane incagliata: soccorsi in azione per salvare un uomo - TRIESTE – Un'imbarcazione da diporto è rimasta incagliata nella mattinata di ieri tra Marina Julia e Punta Barene, in un tratto caratterizzato da fondali bassi e insidiosi.

Marina Julia inaugura l’estate 2025: sport, musica e servizi per tutta la famiglia - Marina Julia ha dato ufficialmente il via alla stagione balneare 2025, consolidando la propria posizione come una delle mete estive di maggiore interesse nel Friuli Venezia Giulia.