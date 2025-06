Baracca 107 anni dalla morte Premio all’astronauta Villadei

Il premio Baracca 2025 celebra il coraggio e l’innovazione, scegliendo di onorare Walter Villadei, astronauta di fama internazionale. In occasione dei 107 anni dalla scomparsa del leggendario aviator Baracca, questa prestigiosa onorificenza mette in luce le eccellenze italiane nel campo della scienza e della tecnica. Villadei si unisce a una ristretta élite di astronauti premiati, consolidando il ruolo di Lugo come centro di innovazione e ispirazione. La cerimonia del 19 giugno sarà un tributo al passato e un ponte verso il futuro.

Il premio Baracca 2025 è stato assegnato all'astronauta Walter Villadei, che ritirerà l'onorificenza il prossimo 19 giugno in occasione dei 107 anni dalla morte dell'aviatore della prima guerra mondiale. Il premio, istituito nel 2005, intende promuovere la città di Lugo nel panorama nazionale, soprattutto negli ambiti della scienza e della tecnica affini alla vita dell'aviatore. Villadei è il terzo astronauta a ricevere il premio Baracca: già nella prima edizione del 2005 fu attribuito a Roberto Vittori, primo cosmonauta italiano con la missione 'Marco Polo' del 2002, nel 2016 a Samantha Cristoforetti prima cosmonauta italiana con la sua partecipazione nel 2014 alla missione 'Iss Expedition 4243 Futura'.

