Bando da 135 milioni per il turismo gli architetti | Aumentare i fondi per i tecnici

E’ un’opportunità imperdibile per rilanciare il settore turistico attraverso progetti innovativi e sostenibili. Gli architetti italiani, fondamentali nella valorizzazione del patrimonio e nello sviluppo di nuove infrastrutture, chiedono di aumentare i fondi destinati ai tecnici per favorire idee all’avanguardia. Con 135 milioni di euro disponibili, è il momento di investire nelle competenze e nella creatività dei professionisti per trasformare il turismo in un motore di crescita duratura.

Fondi destinati al settore del turismo, l'ordine degli Architetti invocano un incremento delle risorse destinate ai liberi professionisti. Il bando, pubblicato dall'assessorato regionale a dicembre, consentirà di fruire dei contributi dell'avviso Fsc 2021-2027 dello stesso assessorato.

