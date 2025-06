Banche in aumento le operazioni sospette | Sicilia al sesto posto con 8.940 segnalazioni

Le banche italiane stanno affrontando un aumento delle operazioni sospette, con la Sicilia che si posiziona al sesto posto con 8.940 segnalazioni. Nel secondo semestre del 2024, l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha ricevuto oltre 75.000 segnalazioni, segnando un incremento del 3,5% rispetto all'anno precedente. Un dato che evidenzia l'importanza di vigilare sul sistema finanziario e di rafforzare i controlli per contrastare il fenomeno.

Nel secondo semestre del 2024 l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (Uif) ha ricevuto 75.375 segnalazioni di operazioni sospette, in aumento del 3,5 % rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente; nel complesso dell'anno le segnalazioni ricevute sono state 145.401, in calo del 3. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Banche, in aumento le operazioni sospette: Sicilia al sesto posto con 8.940 segnalazioni

In questa notizia si parla di: Segnalazioni Aumento Operazioni Sospette

Aumento delle segnalazioni di finanziamento al terrorismo nel 2024, dice Uif - Nel 2024, le segnalazioni di operazioni sospette di finanziamento al terrorismo sono aumentate significativamente, secondo l'UIF.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Banche, in aumento le operazioni sospette: Sicilia al sesto posto con 8.940 segnalazioni; SOS: le statistiche del secondo semestre 2024; Articolo.

Aumento delle segnalazioni di finanziamento al terrorismo nel 2024, dice Uif - Nel 2024, le segnalazioni di finanziamento al terrorismo alla Uif sono aumentate del 14,5%, influenzate dal conflitto israelo-

Uif: -3,3% segnalazioni operazioni sospette 2024, +14,5% su terrorismo - (askanews) – Lo scorso anno sono calate in generale le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, a quota 145.

Banche, in aumento le operazioni sospette in Sicilia - L'allarme della Fabi: "In crescita i casi legati a criptovalute e moneta elettronica" ...