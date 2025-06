Banche in aumento le operazioni sospette anche nell' Agrigentino | Sicilia al sesto posto con 8.940 segnalazioni

Le banche italiane, tra cui quelle dell'Agrigentino in Sicilia, continuano a segnalare un numero crescente di operazioni sospette, con 8.940 casi nel territorio e un totale di oltre 75.000 nel secondo semestre del 2024. Questo incremento, seppur modesto, mette in luce l’importanza della vigilanza finanziaria nel contrasto al riciclaggio e alle frodi. Un fenomeno che richiede attenzione costante e strategie rafforzate per tutelare l’economia e la trasparenza del sistema.

Nel secondo semestre del 2024 l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (Uif) ha ricevuto 75.375 segnalazioni di operazioni sospette, in aumento del 3,5 % rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente; nel complesso dell'anno le segnalazioni ricevute sono state 145.401, in calo del 3. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Banche, in aumento le operazioni sospette (anche nell'Agrigentino): Sicilia al sesto posto con 8.940 segnalazioni

