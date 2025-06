Banca Ifis e Digit' Ed | partnership quinquennale per la formazione dei dipendenti

Banca Ifis investe nel futuro dei suoi dipendenti con una partnership quinquennale con Digit'Ed, rafforzando il ruolo strategico della Ifis Academy. Questa collaborazione, parte del progetto Kaleidos e del 'Social Impact Lab', mira a offrire un percorso formativo modulare e innovativo per i duemila professionisti della banca, consolidando la crescita sostenibile e l'eccellenza del capitale umano. È un passo deciso verso un domani più competitivo e responsabile.

Banca Ifis sigla una partnership con Digit'Ed per la formazione dei propri duemila dipendenti. Lo annuncia la banca che sottolinea come l'iniziativa consolida il ruolo della Ifis Academy, il progetto di Kaleidos, 'Social Impact Lab' di Banca Ifis, che consoliderà in questo modo "il proprio posizionamento come asset strategico di crescita sostenibile della Banca". L'accordo con Digit'Ed è quinquennale e prevede un'offerta formativa "modulare, accessibile e personalizzabile, in grado di coniugare contenuti accademici e competenze operative". Tra gli argomenti oggetto dell'offerta formativa sono previsti la trasformazione digitale, la sostenibilità , la leadership, la gestione del rischio, la cultura finanziaria e le nuove competenze regolamentari.

Banca Ifis: «Investire in bellezza conviene: così l'arte genera valore» - Banca Ifis presenta un'opportunità unica: investire in bellezza per generare valore. All'interno della mostra "La Bellezza e l’Ideale" alla Pinacoteca di Brera, dedicata ai busti di Antonio Canova, si esplora come l'arte possa fungere da leva economica, stimolo creativo e fattore di coesione sociale, promuovendo un dialogo profondo tra cultura, impresa e design.

