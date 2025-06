Bambino eroe Il papà muore tra le braccia del figlio di 10 anni | così il piccolo ha provato a salvarlo

Nel cuore del Monte Calvario, un luogo di pace e spiritualità, si è consumata una tragedia che ha commosso tutta la comunità di Gorizia. Un bambino di appena dieci anni ha dimostrato un coraggio straordinario nel tentativo di salvare il suo papà, vittima di una drammatica emergenza. La storia di questa piccola grande eroina ci ricorda come anche nei momenti più bui, il valore dell’amore e della speranza possa brillare con intensità.

Nel silenzio surreale del Monte Calvario, sopra Gorizia, si è consumata questa mattina una tragedia che ha lasciato sgomenta un’intera comunità. Un’escursione padre-figlio, un momento di condivisione e serenità, si è trasformata in una corsa disperata contro il tempo, un dramma scandito da gesti di coraggio fuori dall’ordinario, compiuti da un bambino di soli dieci anni. Intorno alle 11.30, durante una passeggiata ad anello in una zona boscosa ma frequentata, l’uomo, 49 anni, ha improvvisamente perso conoscenza. >> “Hotel a scrocco più un compenso”. Beccati due concorrenti dell’ultimo Grande Fratello, imbarazzo totale: “Perché siamo noi” Il figlio, comprendendo subito la gravità della situazione, ha afferrato il cellulare del padre e composto il numero di emergenza 112. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

