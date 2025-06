bambino cade dal balcone ricoverato

Una domenica sera di grande paura a Lodi, quando un bambino di circa 9 anni ha avuto un incidente drammatico cadendo dal balcone di casa. L'intervento tempestivo dei soccorritori ha evitato conseguenze più gravi, anche se il piccolo ha riportato una sospetta frattura al piede. La comunità si stringe attorno alla famiglia, mentre le autorità indagano sulle cause di questo spiacevole episodio. Dopo...

Attimi di paura domenica sera in via Borgo Adda a Lodi, dove un bambino di circa 9 anni è precipitato dal balcone di casa. L’incidente è avvenuto intorno alle 20:15, al primo piano di una palazzina a due livelli. In seguito alla caduta, il piccolo ha riportato una sospetta frattura a un piede. I soccorsi sono intervenuti prontamente: due ambulanze del vicino ospedale Maggiore si sono dirette sul posto, a Lodi, all’incrocio con via Silvani. Dopo le prime cure, il bambino è stato trasportato in barella fino all’elisuperficie di via Massena, da dove l’elisoccorso lo ha trasferito in codice giallo al Policlinico San Matteo di Pavia, come previsto dai protocolli in caso di traumi pediatrici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it