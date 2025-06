Bambini e adulti insieme per ripulire il paese dai rifiuti abbandonati

Un esempio di impegno e solidarietà che dimostra come anche i più piccoli possano fare la differenza. Bambini e adulti uniti in un'azione concreta per ridare splendore al proprio territorio, inviando un messaggio forte contro l'abbandono dei rifiuti. La giornata ecologica a San Rocco al Porto è la prova che, con volontà e responsabilità condivisa, si può proteggere e valorizzare il nostro ambiente. E questa iniziativa ci invita a riflettere: ognuno di noi può contribuire a un mondo più pulito.

Una squadra di sessanta bambini, accompagnati dagli adulti, ha ripulito il centro abitato di San Rocco al Porto. La giornata ecologica si è svolta sabato, con l’intento di essere vero e proprio monito verso chi, nonostante la fatica dei volontari, sporca sempre la località e lo fa, nonostante il servizio di raccolta rifiuti porta a porta. In prima fila, dotati di guanti e sacchetti, c’erano i bambini e i ragazzi iscritti alla scuola dell’infanzia, alla primaria e alla secondaria di primo grado. Con loro 40 genitori. L’entusiasmo per la "missione" ambientale era palpabile. Ed è stata tanta l’immondizia indifferenziata raccolta, soprattutto ai bordi delle strade. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bambini e adulti insieme per ripulire il paese dai rifiuti abbandonati

