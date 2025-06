Ballando con le stelle Natalia Titova rivela | Tornerei come ballerina Amici? Tanti artisti usciti dalla scuola sono

Natalia Titova, la brillante latinista di Ballando con le Stelle, si apre sul suo possibile ritorno nel cast e svela i retroscena delle dinamiche del programma. Con un tocco di sincerità, l’artista non manca di lanciare una frecciatina ai talent show come Amici, sottolineando quanto la sua esperienza e quella di tanti altri artisti provenienti dalla scuola siano un valore unico. Ecco cosa ha rivelato!

La latinista Natalia Titova commenta le dinamiche di Ballando con le stelle, parlando anche di un suo possibile ritorno nel cast, e lancia una frecciatina ai talent show di successo come Amici. Ecco cosa ha rivelato!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Ballando con le stelle, Natalia Titova rivela: "Tornerei come ballerina. Amici? Tanti artisti usciti dalla scuola sono..."

In questa notizia si parla di: Ballando Stelle Natalia Titova

Totti a Ballando con le Stelle? “Mai dire mai” - Francesco Totti, l'icona del calcio italiano, potrebbe scendere in pista a "Ballando con le Stelle". Ospite della serata "Sognando Ballando con le Stelle", l'ex capitano della Roma è stato pressato da Milly Carlucci, ma ha risposto con indecisione.

Sognando #BallandoconleStelle, Natalia Titova e Massimiliano Rosolino di nuovo insieme nello show e lei svela un aneddoto: “Lui non guardava solo me!” La coppia è nata 19 anni fa proprio nel talent condotto da Milly Carlucci Partecipa alla discussione

Dopo 11 anni dalla sua ultima partecipazione, Natalia Titova è quiiiiiii. Non sto piangendo, mi è entrato nell’occhio un pezzo della storia di #BallandoConLeStelle. #SognandoBallandoConLeStelle #SognandoBallando Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Natalia Titova: Sul mio problema di salute notizie sensazionalistiche. Prima a Ballando non contestavamo i giudici; Ballando con le stelle, Natalia Titova rivela: Tornerei come ballerina. Amici? Tanti artisti usciti dalla scuola sono...; Natalia Titova: “Con Massimiliano ho imparato a sciogliermi, la malattia non mi toglie serenità”.

Natalia Titova: “Con Massimiliano ho imparato a sciogliermi, la malattia non mi toglie serenità” - La ballerina russa, che ha trovato l’amore con Massimiliano Rosolino a “Ballando con le stelle”, si racconta "«Con Massimiliano ho imparato a sciogliermi»: Natalia Titova, tra amore, ballo e la malatt ...

Natalia Titova: “Sul mio problema di salute notizie sensazionalistiche. Prima a Ballando non contestavamo i giudici” - La ballerina russa ricorda il suo impegno a Ballando con le stelle e dice la sua su alcune dinamiche dello show ...

Ballando con le stelle, Natalia Titova svela: “Tornerei, ma non come giudice” - La giuria di Ballando con le stelle è composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.