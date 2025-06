Balerdi Juventus Tudor spinge per il capitano del Marsiglia | spuntano due possibili contropartite in casa bianconera! Cifre e dettagli

Il mercato juventino si infiamma: Tudor spinge per portare Balerdi al Marsiglia, ma la Juventus prepara due contropartite strategiche. Tra le possibili pedine in uscita ci sono Samuel Mbangula, talento emergente, e Nico Gonzalez, con l’obiettivo di convincere i francesi e rinforzare la rosa. L’operazione si prospetta intricata, ma il club bianconero è pronto a mettere sul tavolo le sue carte migliori. Dettagli, cifre e sviluppi nel proseguo della trattativa.

Balerdi Juventus, spuntano due possibili contropartite per provare ad arrivare al capitano dell'OM. Gli ultimi aggiornamenti. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Igor Tudor spinge per avere il capitano del Marsiglia Balerdi. Spuntano due possibili contropartite per i bianconeri: Samuel Mbangula, che è un giovane di prospettiva che potrebbe fare al caso dell'OM, e Nico Gonzalez. È da tenere d'occhio anche l'esterno argentino come possibile pedina di scambio. Il club bianconero fa sul serio per Balerdi. Staremo a vedere.