Balerdi Juventus sondaggi per il capitano del Marsiglia! Netta risposta del club francese | così l’affare potrebbe complicarsi Ultime

Il futuro di Leonardo Balerdi, capitano del Marsiglia, tiene banco nel calciomercato italiano. La Juventus insiste, ma il club francese si oppone con decisione, complicando le trattative. Con il desiderio di Tudor di rafforzare la rosa e la volontà di Balerdi di rimanere, tutto potrebbe dipendere dagli sviluppi delle prossime settimane. La sfida tra ambizioni e resistenze si fa sempre più accesa, lasciando gli appassionati con il fiato sospeso.

Balerdi Juventus, sondaggi per il capitano del Marsiglia: tutti gli aggiornamenti sul futuro del calciatore. Il calciomercato Juve continua a insistere per Balerdi, difensore e capitano del Marsiglia, vero e proprio pallino di Igor Tudor. Secondo quanto riportato da Di Marzio a Sky Calciomercato L’Originale, il Marsiglia starebbe facendo muro per un possibile trasferimento del calciatore che è un pilastro di De Zerbi. PAROLE – «Sondaggi per Balerdi del Marsiglia, con il Marsiglia che continua a fare muro e la prima risposta è stata no». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com