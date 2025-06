Balerdi chi è il preferito da Tudor per rifondare la difesa della Juve

In un mercato estivo già caldo, la Juventus punta deciso a rinforzare la difesa. Secondo le ultime indiscrezioni, Balerdi, giovane e promettente difensore argentino del Marsiglia, è il favorito secondo Tudor per rinnovare il reparto centrale. Un colpo ambizioso che potrebbe segnare la svolta nel progetto bianconero, consolidando una linea difensiva più solida e competitiva. La sfida ora è convincere il club francese a cedere il talentuoso centrale.

Balerdi, le ultime sul difensore centrale argentino del Marsiglia nel mirino di Igor Tudor per il reparto dei bianconeri. I dettagli Con il calciomercato estivo che ha ufficialmente aperto i battenti, i corridoi della Continassa sono attraversati dai primi, insistenti sussurri. La Juve deve operare una rifondazione mirata e, sotto la nuova guida tecnica di .

Balerdi Juve, è una richiesta specifica di Tudor! Contatti con l’entourage del capitano del Marsiglia: svelata la volontà del difensore. Cosa sta succedendo - Il calciomercato della Juventus si infittisce di nuovi intrighi e suggestioni, con una richiesta che potrebbe cambiare gli equilibri: secondo Giovanni Albanese, Tudor avrebbe puntato forte su Leonardo Balerdi, difensore e capitano del Marsiglia.

Gazzetta - La Juve punta Balerdi - Il belga o Nico le possibili contropartite tecniche L’argentino gioca ...

Balerdi Juventus, sondaggi per il capitano del Marsiglia! Netta risposta del club francese: così l’affare potrebbe complicarsi. Ultime - Balerdi Juventus, sondaggi per il capitano del Marsiglia: tutti gli aggiornamenti sul futuro del calciatore Il calciomercato Juve continua a insistere per Balerdi, difensore e capitano del Marsiglia, ...