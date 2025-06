Baiano-Napoli | Calviati solleva interrogativi e denuncia disagi

In un contesto in cui le criticità della tratta Circumvesuviana Baiano-Napoli emergono con forza, è fondamentale ascoltare le voci di chi vive quotidianamente questi disagi. La denuncia del Coordinatore Comunale di Fratelli d’Italia Baiano solleva interrogativi cruciali e invita a una riflessione collettiva su un servizio essenziale ormai in crisi. È tempo di affrontare queste sfide e trovare risposte concrete per migliorare la mobilità dei cittadini.

Tempo di lettura: 3 minuti “Facendo seguito alle dichiarazioni del presidente Provinciale di Fratelli d’Italia Avellino, Ines Fruncillo, sulle gravi problematiche legate alla tratta Circumvesuviana Baiano-Napoli, intendo, in qualità di Coordinatore Comunale FdI Baiano e cittadino utente, esprimere piena condivisione delle preoccupazioni espresse, ma soprattutto porre domande emblematiche che da troppo tempo restano senza risposta”. E’ quanto scrive il coordinatore comunale FdI Baiano Nunzio Calviati. “Dal 2016 a oggi, quale è stata l’azione concreta di dirigenti e consiglieri regionali, anche eletti nel territorio del Mandamento, per l’ammodernamento e il potenziamento del servizio ferroviario? Quali sono stati gli investimenti effettivi per l’acquisizione di nuovi convogli? Quali valutazioni hanno prodotto due interruzioni consecutive della tratta Baiano-Napoli nei mesi estivi del 2024 e 2025? Non è forse lecito domandarsi se i lavori sul Ponte di Nola, noto da anni per le sue criticità strutturali e per la conseguente limitazione della velocità dei treni in transito, potevano essere programmati in modo tale da evitare la paralisi estiva odierna? A fronte delle attuali difficoltà, trovo paradossale il continuo scaricabarile su un singolo soggetto, il Presidente EAV De Gregorio, al quale – al netto delle responsabilità – non possono essere imputate tutte le inefficienze di un sistema che coinvolge numerosi livelli decisionali e politici regionali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it