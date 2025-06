Bagnini sul nuovo accordo | Fieri di questo traguardo

I bagnini della Versilia possono finalmente festeggiare: dopo anni di attese e sacrifici, è stato firmato il nuovo contratto integrativo, un traguardo storico che riconosce il loro valore e impegno. Questa conquista rappresenta non solo un aumento tanto desiderato, ma anche una vittoria collettiva nata dalla determinazione di chi lavora ogni giorno sulle nostre spiagge. La Lega dei ...

VIAREGGIO Un traguardo raggiunto, dopo anni di richieste, incontri e compromessi, un obiettivo ottenuto, nonostante le attese, i contrasti e le difficoltà, quello dei bagnini della Versilia che, proprio qualche giorno fa, hanno visto porre la firma definitiva sul nuovo contratto integrativo, arrivato dopo l’ultimo vero aumento, risalente al 2006. E reso possibile anche, e soprattutto, da chi, su queste spiagge, lavora da anni, come la Lega dei bagnini, l’associazione nata proprio per migliorare la "qualità del lavoro,renderlo meglio pagato più sicuro,più professionale". "E siamo felici del rinnovo del contratto - commenta Francesco Benedusi, membro del direttivo e socio fondatore della Lega - Perché è stato un percorso difficile: abbiamo preso in mano un vecchio contratto, rinnovato facendo un copia incolla del contratto degli anni ’70, e abbiamo cercato di riorganizzarlo completamente. 🔗 Leggi su Lanazione.it