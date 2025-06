Bagni di Lucca truffe agli anziani | tre persone denunciate dai carabinieri

A Bagni di Lucca, un'ombra si fa strada: tre persone sono state denunciate dai Carabinieri per aver truffato un'anziana di 85 anni, con mesi di indagini che hanno portato alla luce una preoccupante realtà di inganni ai danni dei più vulnerabili. Un monito importante sulla necessità di vigilare e proteggere i nostri anziani.

I carabinieri della stazione di Bagni di Lucca (Lucca) hanno identificato, dopo mesi di indagini, i presunti responsabili di una truffa ai danni di una donna di 85 anni avvenuta lo scorso gennaio

Bagni di Lucca diventa interattiva. Un calendario online per i turisti - Bagni di Lucca lancia un calendario online interattivo per promuovere l'offerta turistica locale. Presentato nella Sala Rosa del Circolo dei Forestieri, il progetto mira a fornire informazioni dettagliate sugli eventi in programma, grazie all'impegno dell'assessora Priscilla Valentino e dell'assessore Roberto Strig.

