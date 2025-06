Avvocato arrestato | i migranti vogliono venire? Devono pagare

In un'inchiesta che scuote l'Italia, emergono dettagli agghiaccianti sul traffico di migranti e sull'avidità di chi gestiva questo business illecito. Tra intercettazioni sconvolgenti e accuse pesanti, si svelano pratiche di sfruttamento e corruzione che mettono in discussione il sistema di gestione delle frontiere. La lotta alla criminalità organizzata si fa ancora più urgente: ecco cosa si nasconde dietro le apparenze di un fenomeno che coinvolge tutti noi.

Tempo di lettura: 3 minuti “ Mi hai dato 200mila euro. mi dovevi dare 600mila euro.. vogliono venire? Devono pagare altrimenti se ne devono andare, non faccio neanche una carta se non mi pagano”. Emerge tutta l’avidità di chi gestiva il florido business dello sfruttamento illegale dell’immigrazione da alcune intercettazioni agli atti dell’inchiesta della Polizia di Stato e della Dda di Napoli che oggi ha portato alla notifica di 45 misure cautelari. A parlare, intercettato, è uno degli avvocati del Nolano ritenuti dagli investigatori a capo dell’organizzazione sgominata. L’organizzazione annovera nelle sue fila “inseritori” e “cliccatori” pronti ad entrare in azione con computer performanti e collegamenti a internet ad alta velocità, nell’imminenza dei cosiddetti click-day, momento topico dell’affare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Avvocato arrestato: i migranti “vogliono venire? Devono pagare”

