Avvocati Caf e camorra | la frode sui migranti che vale milioni |VIDEO

Un’indagine scioccante rivela come avvocati, Caf e camorra si siano uniti per orchestrare una delle truffe più redditizie sui migranti, con un giro da milioni di euro. Quarantacinque misure cautelari e il sequestro di beni, tra cui una Ferrari, testimoniano la portata di questa frode. Un sistema illecito che sfruttava le vulnerabilità di chi cercava assistenza, dimostrando come il crimine possa infiltrarsi anche nel mondo legale e sociale.

Quarantacinque misure cautelari, oltre due milioni di euro di beni sequestrati. Tra questi c'è anche una Ferrari. Fruttava bene, molto bene, la frode sui migranti messa in piedi da tre avvocati napoletani a capo di altrettanti Caf che operavano nel Nolano. Una truffa che prevedeva l'inserimento. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Avvocati, Caf e camorra: la frode sui migranti che vale milioni |VIDEO

Approfondimenti da altre fonti

Avvocati, Caf e camorra: la frode sui migranti che vale milioni |VIDEO; Truffa sui migranti, via al processo al patron della Virtus Verona «Gigi» Fresco: «Ero in buona fede»; Project 2026 Trump e il piano da 25 miliardi per rastrellare ed espellere 12 milioni di immigrati.

Migranti clandestini in Italia, a capo del sistema tre avvocati: uno comprò una Ferrari - C'erano tre avvocati a capo dell'organizzazione criminale che ha permesso l'ingresso in Italia di migliaia di immigrati, a fronte del pagamento di una cifra che arrivavano anche intorno ai 10mila euro ...

Tre associazioni criminali tra San Giuseppe Vesuviano e Ottaviano favorivano ingresso illegale di migranti - Un’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli scopre una rete criminale con avvocati, operatori di Caf e datori di lavoro coinvolti in ingressi illegali di migranti dal Bangladesh tra ...

Sigilli da 12 milioni a Olivi: "Contestazioni infondate" - Gli avvocati dell’imprenditore pronti al ricorso contro il maxi sequestro "Molte accuse già archiviate".