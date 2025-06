Avvisi di garanzia per quattro medici del Policlinico indagini in corso

Le recenti indagini scuotono il Policlinico di Catania, coinvolgendo quattro medici sotto avviso di garanzia. Questa mattina, il reparto NAS dei carabinieri ha eseguito sequestri di cartelle cliniche, aprendo un'inchiesta che mette in discussione la trasparenza e l’etica nel cuore dell’ospedale. La vicenda si infittisce, lasciando la comunità in attesa di chiarimenti e giustizia. Resta aggiornato per scoprire come evolverà questa delicata situazione.

Sarebbero quattro i medici dell'ospedale Policlinico di Catania ad essere stati raggiunti da avvisi di garanzia. Questa mattina, infatti, il reparto Nas, Nuclei antisofisticazione e sanitĂ Â dei carabinieri, si sarebbe presentato presso l'ospedale etneo sequestrando cartelle cliniche ed estendendo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Avvisi di garanzia per quattro medici del Policlinico, indagini in corso

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Avvisi di garanzia per quattro medici del Policlinico, indagini in corso; Salerno, Alessandro morto a 13 anni per diabete non diagnosticato: altri cinque medici indagati; Ricoverato per calcoli al Maggiore di Bologna, muore dopo due mesi: medici indagati.

Vigili assenti a Roma, avvisi di garanzia e verifiche su medici: “Inchiesta all’inizio” - La Gdf su mandato della procura di Roma ha notificato i primi avvisi di garanzia ...

Anziano morì dopo le dimissioni, 4 avvisi di garanzia in ospedale - QUATTRO avvisi di garanzia – a due medici e a due infermieri – per la morte dell’ottantatreenne sarzanese Imeo Fiorino avvenuta il 17 ottobre scorso dopo due ...

Morta di parto: 6 avvisi di garanzia a medici - Tra gli indagati anche un'anestesista già sospesa per la morte di un paziente nello scorso settembre dopo un'anestesia MESSINA -