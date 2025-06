Avpn la Vera Pizza Napoletana arriva in Brasile

L’autentica pizza napoletana arriva in Brasile, portando con sé i sapori e la tradizione di Napoli direttamente nel cuore di Brasilia. Il Pizzafest Brasil, l’evento imperdibile dedicato alla Verace Pizza Napoletana, trasformerà il giardino di Baco Pizzaria in un vero e proprio angolo partenopeo, dove maestri pizzaioli sveleranno i segreti di una delle più amate specialità italiane. Non perdere questa festa unica: un’occasione per vivere l’autenticità partenopea a migliaia di chilometri di distanza.

AVPN arriva in Brasile per vivere l’autentica anima di Napoli anche a migliaia di chilometri di distanza con il Pizzafest Brasil, la grande festa dedicata alla Verace Pizza Napoletana nella capitale brasiliana. Appuntamento Sabato 14 giugno, dalle ore 16 alle 22, a Baco Pizzaria uno dei più importanti punti di riferimento per la pizza napoletana di tutto il Brasile. Sarà il giardino adiacente alla pizzeria ad ospitare i maestri pizzaioli dell’Associazione, trasformandosi in una vera e propria oasi partenopea. L’evento, organizzato dall’ Associazione Verace Pizza Napoletana (Avpn) e dalla sua delegazione brasiliana, sarà un’occasione imperdibile per tutti gli amanti della pizza che racconterà il mix di tradizione, cultura e convivialità che rendono così preziosa l’arte del pizzaiolo, uno dei grandi simboli del nostro Paese, riconosciuto patrimonio immateriale dell’umanità Unesco. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

