Avevano il divieto di ritorno nel Fermano Sono stati beccati dalla polizia e denunciati

Vietato il ritorno nel Fermano, ma hanno ignorato l'ordine e sono stati prontamente intercettati dalla polizia. Gli agenti della squadra volante di Fermo hanno intensificato i controlli, assicurandosi che le norme venissero rispettate. Due persone, un ragazzo di 21 anni e una donna di 35, entrambi anconetani, sono state identificate mentre violavano il divieto di ritorno nei comuni della provincia. La legge ha fatto il suo corso.

Controlli a tappeto da parte della squadra volante della polizia di Fermo. Nel pomeriggio scorso gli agenti hanno identificato ancora una volta un ragazzo di 21 anni a Lido Tre Archi e una donna di 35 a Porto Sant'Elpidio, entrambi anconetani, che, nonostante il divieto di ritorno in diversi comuni della nostra provincia, sono sorpresi a gironzolare dove gli era stato intimato di non tornare. Per tale motivo, entrambi, visto che non hanno fornito agli agenti una valida motivazione circa la loro presenza in zona, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria e diffidati ad allontanarsi immediatamente e di non fare ritorno fino al termine della misura di prevenzione.

