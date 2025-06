Aversa D’Amore a Campania Oggi | Meglio una ‘non politica’ a una cattiva Per il rendiconto tutti votino compatti

In un contesto politico spesso turbolento, le parole di Mariano D’Amore, assessore al bilancio di Aversa, si fanno ascoltare con attenzione. Ospite a “Campania Oggi”, ha sottolineato l’importanza di unire le forze e votare compatti per il bene della città. La sua voce rappresenta un invito a superare le divisioni e ad affrontare insieme le sfide future. Perché, in fondo, la forza di una comunità risiede nella sua unità.

Mariano D’Amore, assessore al bilancio del Comune di Aversa, è stato ospite a “Campania Oggi”, programma di approfondimento politico e di attualità in onda su Teleclubitalia e condotto dal direttore Giovanni Francesco Russo. Durante l’intervista, l’assessore D’Amore ha discusso, tra le altre cose, della turbolenta situazione politica normanna, della rottura nella maggioranza avvenuta nel weekend . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Aversa, D’Amore a Campania Oggi: “Meglio una ‘non politica’ a una cattiva. Per il rendiconto tutti votino compatti”

Le notizie più recenti da fonti esterne

Aversa e Agro, “Osservatorio Cittadino”: scarica gratis il numero dell’8 giugno; Il Vescovo Angelo Spinillo e l’incontro con i Sindaci della Diocesi di Aversa: “Dare un’anima alla politica”; Rose Villain, la Biennale delle Arti e tanto altro: gli eventi casertani nel week end dal 28 al 30 marzo.

Aversa, Maria D’Amore: “Il neo sindaco Golia già in preda a giochi di potere” - «Da neofita della politica ma da sempre appassionata delle dinamiche della stessa – afferma D’Amore – non posso non prendere atto di quanto stia avvenendo ...

AVERSA - I vescovi della Campania in campo contro la camorra, tavola rotonda: Per amore del mio popolo non tacerò - A quarant’anni dalla pubblicazione del documento pastorale “Per amore del mio popolo non tacerò”, i vescovi della Campania rilanciano l’impegno contro la camorra e ogni ...

"Per amore del mio popolo non tacerò" - i vescovi della Campania si confrontano con le istituzioni e la magistratura ad Aversa, nel dipartimento di ingegneria ...